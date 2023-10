Russia: ministero Esteri, inviando caccia in Polonia il Regno Unito persegue escalation tensione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Regno Unito persegue una politica di escalation delle tensioni in Europa inviando dei caccia Typhoon in Polonia. Lo ha detto all'agenzia di stampa "Ria Novosti" la portavoce del ministero degli Esteri russo Maria Zakharova. In precedenza, la Royal Air Force, l'Aeronautica britannica, ha comunicato di aver schierato quattro caccia Typhoon in una base aerea polacca per una serie di esercitazioni congiunte con l’Aeronautica di Varsavia e di altri Paesi della Nato. "Il Regno Unito, seguendo la linea Nato, sta perseguendo una politica di escalation delle tensioni in Europa. In precedenza, abbiamo già visto la fornitura di carri armati britannici e proiettili con uranio impoverito all'Ucraina, poi sono apparsi i missili da crociera Storm Shadow. Ora stiamo parlando del trasferimento dei caccia multiruolo britannici Typhoon in Polonia. Sono tutti anelli di una catena", ha detto Zakharova. (segue) (Rum)