Russia: ministero Esteri, inviando caccia in Polonia il Regno Unito persegue escalation tensione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo la portavoce, tali azioni rientrano nella logica occidentale di creare e gestire situazioni di crisi per raggiungere i propri obiettivi politico-militari. Zakharova ha osservato che Mosca vede “nella decisione della leadership britannica di schierare caccia dell’Aeronautica sul territorio polacco un’altra conferma dei piani di Londra di rafforzare la tutela sui Paesi che gli inglesi desideravano da tempo vedere tra i loro indiscussi vassalli”. La portavoce ha affermato che Mosca sta monitorando “la situazione in relazione all'ammasso di truppe e allo sviluppo dell’attività militare della Nato sul fianco orientale dell’alleanza, lo sviluppo di nuove rotte per il trasferimento delle forze statunitensi e risorse all’Europa e la creazione di nuove strutture di comando nel teatro delle operazioni europee”. “Questi fattori negativi vengono presi in considerazione quando si pianifica la nostra risposta”, ha affermato Zakharova. (Rum)