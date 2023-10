Russia: sindaco di Mosca, abbattuto drone a Istria, era diretto verso la capitale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La difesa aerea schierata nell'area urbana di Istria, nella regione di Mosca, ha respinto l'attacco di un drone in volo verso la capitale della Federazione Russa. E' quanto riferito dal sindaco di Mosca, Sergej Sobjanin, sul suo canale Telegram. "Le forze di difesa aerea dell'area urbana di Istria hanno respinto l'attacco di un drone in volo verso Mosca. Nel luogo in cui sono caduti i detriti, secondo i dati preliminari, non ci sono stati danni o vittime. Sul posto stanno lavorando le squadre specialistiche dei servizi di emergenza", ha riferito il sindaco. (Rum)