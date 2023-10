Russia: Shoigu, missile balistico Sarmat presto in dotazione alle Forze armate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'obiettivo di fornire il primo lotto del sistema sistema missilistico balistico intercontinentale Sarmat alle Forze armate russe è attualmente in fase di risoluzione. Lo ha riferito il ministro della Difesa russo, Sergej Shoigu, che oggi ha visitato l'impianto industriale di Krasmash, nel Territorio di Krasnoyarsk, dove sono in fase di realizzazione i missili Sarmat. Un comunicato del dicastero riporta che i primi missili Sarmat saranno messi in servizio nel prossimo futuro. Shoigu ha monitorato lo stato di avanzamento della commessa. Secondo il ministero della Difesa, Shoigu ha ispezionato i laboratori di produzione dell'impresa e il processo tecnologico di produzione in serie del sistema missilistico. "Equipaggiare le forze missilistiche strategiche con questo complesso, che diventerà la base del raggruppamento terrestre delle 'Forze nucleari strategiche della Russia' rappresenta una priorità per garantire la capacità di difesa del Paese", ha affermato Shoigu.(Rum)