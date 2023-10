Sardegna: nascondeva nel bagaglio 195 grammi di droga shaboom filippino arrestato a Cagliari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un cittadino filippino è stato arrestato dai finanzieri del 1° Nucleo Operativo Metropolitano Cagliari in collaborazione con i funzionari dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli in servizio all’aeroporto di Cagliari-Elmas. L'uomo, proveniente da Barcellona, è stato sorpreso mentre trasportava, nascosto nel bagaglio a mano 3 involucri di plastica contenenti Shaboo per un peso complessivo di 195 grammi. La droga avrebbe consentito la suddivisione in oltre 950 dosi, garantendo un provento illecito di circa 100mila euro. Il cittadino filippino è stato rinchiuso nel carcere di Uta a disposizione dell'Autorità giudiziaria: l'accusa è quella di produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope. (Rsc)