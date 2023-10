Migranti: "Telegraph", Meloni e Sunak sono la coppia che può salvare l'Europa dall'oblio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Coetanei e saliti in carica come primi ministri a tre giorni di distanza: il premier britannico Rishi Sunak e il presidente del Consiglio Giorgia Meloni “potrebbero formare una formidabile squadra” in grado di far comprendere a livello internazionale che quella posta dall’immigrazione clandestina è una crisi decisiva. E' quanto si legge in un editoriale del quotidiano britannico “The Telegraph”, che torna sull'alleanza fra i due capi di governo emersa fortemente durante il vertice della Comunità politica europea (Cpe) che si è svolto giovedì scorso a Granada, in Spagna. Sunak e Meloni hanno co-presieduto una riunione non prevista in agenda con i Paesi Bassi, la Francia, l'Albania e la Commissione europea, descritta da un funzionario britannico come "probabilmente la discussione più utile dell'intera conferenza". D'altronde, secondo il quotidiano britannico, il rifiuto della Spagna – che detiene la presidenza di turno del Consiglio Ue - di includere l'immigrazione nell'agenda ufficiale del vertice della Cpe ha mostrato quanto alcuni Paesi del blocco comunitario siano incapaci di fronteggiare questa situazione sempre più insostenibile. Di conseguenza, riferisce il “Telegraph”, a Sunak e Meloni è stato affidato “il compito di assicurarsi un accordo collaterale per estendere a livello continentale la loro lotta contro i trafficanti di esseri umani”. (segue) (Rel)