Turchia-Usa: ministro Esteri Fidan invita Washington a fermare collaborazione con Ypg (2)

22 luglio 2021

- Ieri, il Pentagono ha dichiarato che un caccia statunitense F-16 ha abbattuto un drone turco armato che si avvicinava a 500 metri dalle truppe Usa nel nord-est della Siria. Dopo l’“incidente”, ieri sera, il segretario di Stato alla Difesa statunitense, Lloyd Austin, ha avuto un colloquio telefonico con il ministro della Difesa turco, Yasar Guler, che ha dichiarato l’apertura di Ankara a una cooperazione sul campo. Peraltro i due Paesi sono alleati nella Nato. Intanto, oggi, la Turchia ha diffuso, attraverso un comunicato stampa del ministero degli Esteri, la propria versione ufficiale dell’accaduto, dichiarando di aver “perso” uno dei suoi droni nel nord-est della Siria a causa di “diverse valutazioni tecniche” con terze parti sul campo, senza specificare quali. Nello stesso comunicato, si specifica che l’abbattimento del drone non ha avuto alcun impatto sulle operazioni militari di Ankara, che starebbe lavorando con le parti interessate (anche in questo caso senza specificare quali) per migliorare il funzionamento dei meccanismi di non-conflitto in Siria. (Tua)