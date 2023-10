Migranti: Libano, esercito soccorre 125 persone su imbarcazione in difficoltà

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'esercito del Libano ha soccorso 125 migranti che si trovavano su un’imbarcazione in difficoltà nel mar Mediterraneo al largo di Tripoli, nel nord del Libano. Lo ha riferito l’agenzia di stampa libanese “Nna”, spiegando che durante l’operazione nessuno è rimasto ferito. I migranti erano tutti di origine siriane tranne un libanese. L’imbarcazione ha chiesto aiuto dopo un problema tecnico nei pressi dell’Isola delle Palme, nelle acque territoriali libanesi ed è stata riportata al porto di Tripoli dove alcuni migranti hanno ricevuto i primi soccorsi. L'esercito ha affermato in un comunicato che tra i migranti figuravano otto donne e 24 bambini. Dal 2011, oltre un milione di siriani si è rifugiato in Libano, un paese con una popolazione di poco meno di 4 milioni di abitanti. Secondo le stime ufficiali, il Libano ospita ad oggi due milioni di rifugiati siriani, di cui solo 830.000 sono registrati presso l’Onu.(Lib)