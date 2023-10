Business news: aeroporto di Schiphol investirà 3 miliardi di euro per manutenzione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’aeroporto di Schiphol investirà 3 miliardi di euro per recuperare il ritardo sulla manutenzione e sui miglioramenti dell’infrastruttura tra il 2024 e il 2027. “Dopo aver concentrato l’attenzione sui costi e sulla crescita per molti anni, ora dobbiamo recuperare per offrire ai dipendenti, viaggiatori e compagnie aeree la qualità necessaria", ha affermato in una nota l'amministratore delegato dello scalo olandese, Ruud Sondag. Tra le aree su cuisarà necessario lavorare per la manutenzione figurano i il seminterrato dei bagagli, il sistema di climatizzazione, le passerelle e le vie di rullaggio degli aerei. "La quantità ha avuto la precedenza sulla qualità e ciò non ha giovato alle risorse del nostro aeroporto", ha spiegato Sondag. “Recupereremo il ritardo sulla manutenzione per migliorare, aggiornare e rendere l’aeroporto più sostenibile", ha aggiunto. (Beb)