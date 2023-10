Business news: Banca centrale Bosnia, in primi sei mesi +30,4 investimenti esteri rispetto a un anno fa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nei primi sei mesi del 2023 in Bosnia Erzegovina sono stati registrati oltre un miliardo di marchi convertibili di investimenti esteri (circa 510 milioni di euro), pari a un aumento del 30,4 per cento rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. È quanto emerge dai dati della Banca centrale del Paese, ripresi dall'agenzia di stampa "Fena". Gli investimenti esteri maggiori sono stati registrati nel settore dei servizi finanziari, seguito da quello delle telecomunicazioni e del commercio all'ingrosso. Secondo i dati, i Paesi che hanno investito di più in Bosnia Erzegovina nel primo semestre dell’anno sono l'Austria e la Croazia. (Seb)