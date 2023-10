© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il calo delle vendite al dettaglio nella Repubblica Ceca è accelerato al 2,8 per cento annuo ad agosto 2023 dopo il -2,1 per cento osservato a luglio. Lo ha reso noto l’Ufficio ceco di statistica (Csu). La diminuzione delle vendite al dettaglio è ininterrotta da ormai 16 mesi. Su base mensile, ad agosto 2023 le vendite al dettaglio sono scese dello 0,8 per cento. (Vap)