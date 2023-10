Business news: Albania, Banca mondiale rivede al rialzo dello 0,8 per cento crescita economica 2023

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Banca mondiale ha rivisto al rialzo dello 0,8 per cento le aspettative per la crescita economica dell’Albania nel 2023, proiettandole dal 2,8 per cento previsto a giugno al 3,6 per cento. Lo riporta l’agenzia di stampa “Ata”. “L'economia dell'Albania ha mostrato una notevole resilienza agli shock nel periodo 2019-2022, a partire dal terremoto, dalla pandemia e dall'invasione dell'Ucraina da parte della Russia. L’economia ha segnato una forte ripresa, con un aumento dell’8,9% nel 2021 e del 4,8% nel 2022. I tassi di povertà hanno seguito una tendenza al ribasso per tutto il 2022”, si legge nel rapporto della Banca mondiale. L’organismo internazionale ritiene che un fattore chiave per la stabilità dell’Albania sia la vicinanza all’Unione europea, “che facilita gli investimenti, le rimesse e le esportazioni”, mentre i settori dell'edilizia e del turismo sono considerati “catalizzatori per la crescita economica" del Paese. (Alt)