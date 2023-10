Ucraina: Forze armate, Russia attacca Odessa con missili Onyx, colpito un granaio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella notte la Russia ha colpito la regione ucraina di Odessa con missili antinave supersonici di tipo Onyx. Lo riferiscono le Forze di difesa del sud dell'Ucraina. Secondo i dati forniti, i missili sono stati lanciati dal complesso missilistico costiero "Bastion" situato in Crimea. Gli attacchi hanno colpito una struttura ricettiva situata in un'area ricreativa e un granaio situato nell'infrastruttura portuale. I detriti dei missili e l'onda d'urto hanno causato un incendio in garage, e diversi condomini furono danneggiati. Secondo quanto riportato dal governatore regionale di Odessa, Oleg Kiper, quattro persone sono rimaste ferite a causa dei vetri rotti. (Kiu)