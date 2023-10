Polonia: ministro Difesa, schiereremo nuove unità militari al confine orientale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nell’est della Polonia, nei pressi del confine con Bielorussia e Ucraina, verranno schierate diverse nuove unità militari. Lo ha annunciato il ministro della Difesa polacco Mariusz Blaszczak durante una visita nel voivodato di Lublino. In particolare, nel villaggio di Sobieshyn sarà collocata una nuova divisione di difesa aerea equipaggiata con sistemi missilistici antiaerei Poprad e Pilica. Inoltre, sempre in quest'area saranno di stanza battaglioni esperti in attività genieristiche e di logistica. Il ministro ha anche annunciato la creazione della 18ma brigata meccanizzata con quartier generale nella città di Poniatova. A Janów-Lubelsk, invece, sarà dislocato un nuovo battaglione logistico, che farà parte della quarta brigata di supporto. (segue) (Vap)