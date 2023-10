Polonia: ministro Difesa, schiereremo nuove unità militari al confine orientale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A marzo dello scorso anno, in Polonia è entrata in vigore la legge "Sulla protezione della patria" che prevede, in particolare, di raddoppiare il numero delle Forze armate - sino a 300 mila unità - e di aumentare le spese per la capacità di difesa dello Stato già nel 2023 al 3 per cento del Pil. Blaszczak ha ripetutamente affermato che la Polonia avrà le forze di terra più forti d’Europa. Oltre all’aumento numerico, nelle Forze armate è già in corso un ammodernamento tecnico. In particolare, stiamo parlando di carri armati statunitensi Abrams e caccia F-35, aerei da combattimento leggeri coreani FA-50, e altri armamenti di elevato livello tecnologico. (Vap)