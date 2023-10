Ucraina: "Ria Novosti", Kiev vuole far esplodere centrale Kremenchug e accusare la Russia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le Forze armate ucraine hanno minato la centrale idroelettrica di Kremenchug, e non si può escludere un atto di provocazione come quello avvenuto nel caso della diga di Nova Kakhovka avvenuto lo scorso 6 giugno. E' quanto riferito all'agenzia di stampa "Ria Novosti" da un rappresentante delle forze di sicurezza russe che cita delle fonti delle Forze armate di Kiev. L'Ucraina ha accusato la Russia di aver distrutto la diga di Nova Kakhovka dopo aver piazzato delle mine: Mosca ha sempre respinto tali affermazioni, spiegando che l'obiettivo delle autorità di Kiev, in quel caso, sarebbe stato commettere un'azione provocatoria per incolpare le Forze armate russe. "Sono giunte delle informazioni sulla collocazione di mine e sulla possibile esplosione della centrale idroelettrica di Kremenchug per creare tensione e accusare l'esercito russo di aver attaccato la centrale", ha detto l'interlocutore dell'agenzia. (segue) (Rum)