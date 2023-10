Editoria: Quirinale, farneticanti illazioni su sostituzione direttore La Stampa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Assolutamente farneticanti”. Così il consigliere per la stampa della presidenza della Repubblica, Giovanni Grasso, definisce le illazioni, diffuse questa sera dal direttore del giornale Alessandro Sallusti dalla Gruber, di un intervento del Quirinale per sostituire il direttore della Stampa. “Come dovrebbe essere noto a tutti, la presidenza della Repubblica non si è mai permessa di interferire nelle libere dinamiche editoriali e nella di nomina di direttori. Chi afferma il contrario mente”. (Com)