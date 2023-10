Usa: Camera, ex presidente McCarthy potrebbe dimettersi anche dal Congresso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ex presidente della Camera dei rappresentanti, Kevin McCarthy, si sta preparando a dimettersi anche dal suo incarico di deputato, in anticipo rispetto alla scadenza del mandato. Fonti anonime hanno riferito all’emittente “Cnn” che il repubblicano della California intende comunque rimanere fino a che la Camera non avrà eletto un nuovo presidente, dopo essere stato sfiduciato a seguito della mozione presentata dal conservatore Matt Gaetz, suo collega di partito. (Was)