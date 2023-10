Migranti: Sgarbi, Apostolico deve essere cacciata da magistratura o processata per aver inquinato processi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Qualunque cosa abbia fatto, il giudice si è esibito diventando parte e il giudice deve essere sopra le parti. “Quindi è una cosa gravissima. Va cacciato dalla magistratura o processato per aver inquinato i processi sulla base della sua posizione particolare”. Lo ha dichiarato il sottosegretario alla Cultura, Vittorio Sgarbi, intervenuto al Tg Plus di Cusano Italia Tv, sulla vicenda della giudice Apostolico e il video postato da Salvini risalente al 2018, dove si vede il magistrato fra un gruppo di persone che urla insulti contro la polizia. “È un caso inaudito che meriterebbe un processo perfino penale, perché il presidente della Corte costituzionale ha fatto un discorso in cui ha detto che i giudici non devono in alcun modo partecipare a iniziative politiche in cui si capisce quale è il loro pensiero”, ha sottolineato Sgarbi, che ha aggiunto: “In confronto Vannacci non ha fatto nulla rispetto alla sua istituzione. Questa cosa è infinitamente più grave". (Rin)