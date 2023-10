Usa-Germania: Biden e Steinmeier, insieme nella Nato e per sostenere Kiev

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha incontrato alla Casa Bianca l’omologo tedesco, Frank-Walter Steinmeier. In una dichiarazione congiunta, i due leader hanno ribadito il legame di amicizia tra Washington e Berlino. “Il sogno americano viveva nei cuori dei tedeschi ancora prima della fondazione degli Stati Uniti: dal 1863, i germano-americani hanno fatto parte della nostra storia, e continuano a rafforzare i valori e la cultura delle nostre comunità”, si legge nel documento. Biden e Steinmeier hanno anche ribadito la partnership all’interno della Nato, per “affrontare insieme sfide globali come il cambiamento climatico, la sicurezza alimentare e il rispetto dei diritti umani”. La cooperazione tra i due Paesi, inoltre, è “cruciale per sostenere il popolo ucraino, che sta difendendo la propria indipendenza e il proprio futuro”. (Was)