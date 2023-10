Business news: Hochtief (Acs) si aggiudica costruzione data center per 4 Group a Varsavia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Hochtief, filiale tedesca dell'azienda spagnola Acs è stata scelta da Data 4 Group, per la costruzione di un data center nella città polacca di Varsavia. Secondo quanto riferito dal quotidiano "Cinco Dias", il valore economico del contratto non è stato reso noto. Il centro sarà costruito in un campus di 40 mila metri quadrati di nuova creazione, dove sono previste quattro strutture di questo tipo, che opereranno in modo indipendente l'una dall'altra per gestire l'archiviazione di grandi volumi di dati. Hochtief, agirà in qualità di general contractor ed il suo amministratore delegato, Juan Santamaría, ha sottolineato nei suoi discorsi pubblici degli ultimi mesi la rapida espansione di un nuovo mercato legato alla realizzazione di infrastrutture ad alta tecnologia, tra cui reti 5G e data center. In seguito all'accordo con Palladio, Acs ha acquisito a marzo il suo primo data center, che entrerà in funzione nel 2024 in Nord Reno-Westfalia. Il conglomerato guidato da Florentino Perez ha accumulato esperienza, attraverso Turner, come appaltatore per Meta (Facebook), Alphabet (Google), Microsoft e Amazon. Nella regione Asia-Pacifico, Cimic ha recentemente firmato un contratto per la costruzione di un centro dati a Hong Kong. (Spm)