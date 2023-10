Business news: Russia, Avtovaz vende 36,2 mila veicoli lo scorso settembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La principale casa automobilistica russa Avtovaz ha venduto lo scorso settembre 36,2 mila veicoli. Come ha notato l'ufficio stampa di Avtovaz in un rapporto, il dato ha superato le vendite dell'agosto scorso del 8,7 per cento. In totale, da gennaio a settembre del 2023, l'azienda ha venduto 242,6 mila nuove auto, un risultato superiore del 96 per cento rispetto allo stesso periodo del 2022. Si osserva inoltre che, nonostante le sanzioni, la produzione di auto Lada a settembre è aumentata del 17 per cento rispetto al mese precedente, ammontando a quasi 47 mila macchine. (Rum)