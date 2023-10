Business news: Regno Unito, prezzi delle abitazioni in calo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per la prima volta dal 2009, negli ultimi tre mesi, i prezzi delle case sono scesi in tutte le aree del Regno Unito. In questo periodo di tempo il prezzo medio delle case è stato inferiore del 4,7 per cento rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso, come mostrano i dati pubblicati da NationWide. Il calo è stato più marcato nel sud ovest dell'Inghilterra, dove i prezzi sono scesi del 6,3 per cento. I prezzi delle case a Londra sono scesi del 3,8 per cento. L'Irlanda del Nord è stata l'area con la migliore performance, tuttavia i prezzi delle case sono comunque scesi dell'1,8 per cento. (Rel)