Business news: Spagna, Grenergy vende parco fotovoltaico a Cuenca per 173,7 milioni di euro

- L'azienda spagnola Grenergy ha concluso la vendita di un intero parco fotovoltaico da 150 megawatt (MW) situato a Cuenca, in Castiglia La Mancia, a un produttore indipendente di energia rinnovabile europeo per un valore di 173,7 milioni di euro. Secondo quanto comunicato dalla società in una nota inviata alla Commissione nazionale del mercato dei valori spagnola (Cnmv), questa cifra include un debito di 84,9 milioni di euro. Questa transazione fa parte della strategia di Grenegy che prevede la dismissione di un massimo di 1,1 gigawatt (GW) di asset solari in Spagna. Nel primo semestre del 2023, Grenegy ha registrato un utile di 4 milioni di euro, in calo del 54 per cento rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. (Spm)