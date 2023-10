Business news: Russia, Rosnano si dichiara sull'orlo di bancarotta con 912,9 milioni di euro di debito

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La società russa Rosnano, attiva nel settore di nanotecnologie, ha comunicato di non poter spegnere il suo debito entro la fine di quest'anno con i propri fondi. E' quanto emerge da un rapporto divulgato da Rosnano. Nel caso in cui gli azionisti della società non prendano decisioni per assicurare la liquidità, ci sarà "un'alta probabilità di segni di bancarotta", si legge nel documento. Secondo il rapporto, il debito netto dell'azienda per la prima metà del 2023 supera 95 miliardi di rubli (912,9 milioni di euro), crescendo dalla fine del 2022 di quasi 5 miliardi di rubli (48 milioni di euro). (Rum)