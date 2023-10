Business news: Lot annuncia nuovo volo Roma-Varsavia da aeroporto Fiumicino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia aerea polacca Lot Polish Airlines, membro di Star Alliance, attiverà un nuovo volo dall’aeroporto di Roma-Fiumicino a quello di Varsavia-Chopin il 30 ottobre 2023. Lo ha reso noto un comunicato dell’azienda. Questo nuovo volo quotidiano “darà ai viaggiatori italiani l’opportunità di esplorare la capitale della Polonia, selezionata come ‘Migliore destinazione europea del 2023’”. All’aeroporto Chopin di Varsavia i passeggeri “potranno anche connettersi ad altre destinazioni all’interno della Polonia, nei Paesi baltici, nell’Europa centrale e orientale, nell’Asia e nel Nord America”, si legge nel comunicato. Per celebrare l’apertura di questo nuovo servizio, Lot offre tariffe speciali per la sua inaugurazione, che saranno disponibili fino all’8 ottobre 2023 per i viaggi compiuti entro il primo febbraio 2024. (Vap)