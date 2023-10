Business news: Slovenia, nuovo record di occupazione a settembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A settembre in Slovenia si è raggiunto il nuovo livello record di occupazione, con 45.999 disoccupati registrati, ovvero il 2,9 per cento in meno rispetto ad agosto e l'11,6 per cento in meno rispetto a settembre dello scorso anno. Lo riferisce l'Istituto nazionale di statistica, ripreso dall'agenzia di stampa "Sta", la quale sottolinea che il numero stabilisce il nuovo record di occupazione nel Paese. Secondo gli ultimi rilevamenti, in Slovenia il tasso di disoccupazione si attesta a poco meno del 4 per cento. (Seb)