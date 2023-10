Turchia-Usa: ministro Esteri Fidan invita Washington a fermare collaborazione con Ypg

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri della Turchia, Hakan Fidan, ha invitato gli Stato Uniti a smettere di collaborare con le Unità di protezione popolare (Ypg, a maggioranza curda). È quanto emerso in occasione di un colloquio telefonico tra Fidan e l’omologo statunitense Antony Blinken. "Si è concordato che il meccanismo di non-conflitto in Siria debba essere gestito in modo efficace così da da non ostacolare la nostra lotta contro il terrorismo", si legge nel comunicato diffuso dal ministero turco. Fidan ha anche comunicato "con forza" a Blinken che gli Stati Uniti "dovrebbero smettere di collaborare con l'organizzazione terroristica (Ypg, ndr) " e che le operazioni antiterrorismo di Ankara in Iraq e Siria continueranno “con decisione”. I due ministri “sottolineano che gli Stati Uniti e la Turchia condividono l’obiettivo comune di sconfiggere le minacce terroristiche. Indipendentemente da dove abbiano sede le minacce – in Siria, Iraq o altrove – esse minano la sicurezza degli Stati Uniti, della Turchia e dei nostri alleati”. (segue) (Tua)