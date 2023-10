Governo: Conte, impegnato a oltraggiare Scarpinato, baluardo antimafia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo dovrebbe moltiplicare gli strumenti contro la criminalità e la corruzione anziché indebolire alcuni presidi di legalità. “Sono troppo impegnati a oltraggiare, con insinuazioni infamanti e gravemente inquinanti, un baluardo dell'antimafia come Roberto Scarpinato, un simbolo della lotta al crimine di cui tutta Italia onesta deve andare fiera”. Lo scrive sui social il presidente del Movimento 5 stelle, Giuseppe Conte. “Negli anni in cui la mafia a Foggia ha alzato la voce con le bombe il mio governo - il Conte 2 nel 2020 - ha alzato la voce dello Stato, portando la Dia, Direzione investigativa antimafia. Oggi ho fatto visita ai locali della Dia, ho parlato con dei servitori dello Stato che ogni giorno affrontano in prima linea la criminalità organizzata in un territorio ad alta densità criminale mafiosa con un Comune capoluogo, Foggia, sciolto per infiltrazioni mafiose. Le forze di centrodestra dovrebbero metterci la faccia e chiedere scusa ai foggiani per quanto accaduto con la precedente amministrazione comunale”, sottolinea Conte, che aggiunge: “Vogliamo far rialzare la testa a Foggia. Vogliamo far rialzare la testa agli italiani che vogliono legalità, sicurezza e vogliono sconfiggere la mala-pianta della criminalità organizzata”. (Rin)