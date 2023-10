Nobel: figlio di Mohammadi, "molto fiero" di mia madre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il figlio della militante iraniana Narges Mohammadi che ha vinto oggi il Nobel per la Pace, Ali, si è detto oggi "molto fiero" della madre, attualmente imprigionata in Iran. Il premio rappresenta una "ricompensa per il popolo iraniano", ha detto il ragazzo di 17 anni durante una conferenza stampa tenuta a Parigi al fianco del padre, Taghi Rahmani. Il giovane non vede la madre da otto anni. "È molto importanti anche che questo riconoscimento sia rivolto verso l'interno dell'Iran, che vada simbolicamente ai prigionieri che costituiscono il vivaio della resistenza", ha detto il marito di Mohammadi.(Frp)