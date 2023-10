Usa: sciopero auto, sindacati annunciano punto di svolta in trattative con General Motors

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sindacato United Auto Workers ha annunciato di avere ottenuto concessioni “decisive” nella trattativa con la società General Motors, tali da evitare una espansione dello sciopero che sta interessando anche le case automobilistiche Ford e Stellantis. Il presidente, Shawn Fain, ha annunciato che per il momento il sindacato non intende espandere lo sciopero ad ulteriori fabbriche. General Motors ha acconsentito ad estendere la copertura del contratto di lavoro nazionale anche ai dipendenti che dovranno lavorare alle nuove fabbriche per la produzione di veicoli elettrici, dopo che il sindacato ha minacciato di estendere lo sciopero ad una nuova fabbrica ad Arlington, in Texas. “Si tratta di un punto di svolta, che cambierà il futuro del sindacato e della nostra industria”, ha detto Fain in una nota. General Motors ha precisato in una nota che le trattative stanno continuando. (Was)