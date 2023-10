Roma: Atzeni (Uiltrasporti), su nuove licenze taxi ci sia trattativa o proteste

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Con il suo accurato notiziario internazionale Nova permette a tutti gli operatori dell’informazione di aggiornare continuamente gli orizzonti geopolitici" Roberto Gualtieri

Sindaco di Roma

22 luglio 2021

- "Se non ci sarà una concertazione sul numero di nuove licenze avvieremo iniziative di lotta e protesta". Così Alessandro Atzeni del settore Taxi della Uiltrasporti commenta il primo incontro del tavolo convocato dal sindaco Roberto Gualtieri per discutere dell'aumento delle licenze dei taxi a Roma. "Al momento la proposta di immettere nuove licenze ci sembra più una soluzione mediatica che non una risposta reale ai problemi della città. L'incontro con il sindaco Roberto Gualtieri e con l'assessore Eugenio Patané è stato molto sereno. Però si tirano fuori numeri senza che sia stata fatta una reale valutazione delle esigenze. Abbiamo chiesto che si apra un ragionamento serio sul trasporto pubblico, alle cui carenze i tassisti in questo momento stanno sopperendo, e che il Comune valuti di mettere una copertura economica qualora fossero eccessive le nuove licenze rilasciate", ha detto Atzeni ad "Agenzia Nova". (segue) (Rer)