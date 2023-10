Migranti: Duda, contrari a imposizioni su asilo e redistribuzione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sul tema dei migranti “altri hanno problemi e noi vogliamo sostenerli ma siamo contrari all’imposizione di decisioni su asilo e redistribuzione che vuol dire non prevenire la migrazione. Sarebbe un modo per trovare soluzioni alle spese dei diversi Paesi. Non è la strada giusta”. Lo ha affermato il Presidente della Polonia, Andrzej Duda, nel corso della conferenza stampa al termine della giornata di lavori del Gruppo Arraiolos che si è tenuto a Oporto. (Rin)