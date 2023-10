Roma: Ronzulli (FI) su medico aggredito, basta violenza, al lavoro per profonda riforma Ssn

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Non si può rischiare di perdere la vita, mentre si dà il massimo per salvarla. “Siamo di fronte all'ennesima, grave aggressione nei confronti di un medico, colpevole solo di fare il suo dovere e di farlo al meglio delle sue possibilità. Questa spirale di violenza va interrotta in ogni modo”. Così in una nota la presidente dei senatori di Forza Italia, Licia Ronzulli. “Il governo e la maggioranza stanno facendo la loro parte per proteggere medici e infermieri, mentre svolgono con passione il loro lavoro: nel decreto bollette abbiamo introdotto la procedibilità d'ufficio nei confronti di chi aggredisce i professionisti sanitari e sociosanitari, pene più severe in caso di lesioni gravi o gravissime, il potenziamento dei presidi di polizia nelle strutture ospedaliere", sottolinea Ronzulli, che aggiunge: "Ci sono, tuttavia casi in cui i controlli servono a poco, come quello di oggi, nei confronti del professor Le Foche, al quale a nome mio e del gruppo dei senatori di Forza Italia vanno la massima solidarietà e gli auguri di una pronta guarigione. L'autorevole immunologo è stato infatti vittima di un pestaggio presso il proprio studio privato, tra l'altro sulla base di un sospetto, non si sa a quale titolo, di aver sbagliato una cura. Alla base di questi inaccettabili episodi, quindi, c'è anche una mancanza di cultura nella nostra società, sulla quale come istituzioni abbiamo l'obbligo di lavorare". (Rin)