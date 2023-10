Ue: Mattarella, la ricerca della pace in Ucraina passa da un'Europa baluardo di libertà

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Occorre avviare quanto prima un processo che conduca alla pace in Ucraina, ma una pace che sia giusta e non effimera. In questi termini si è espresso il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, a Oporto, al termine dei lavori del Gruppo Arraiolos, che comprende i capi di Stato non esecutivi delle democrazie parlamentari dell’Unione europea. Un'Ue che deve svolgere un ruolo in tutto questo, favorendo la pace ma anche preparandosi a un naturale processo di allargamento che possa garantire stabilità all'intero continente. “Auspico che si creino condizioni per un processo di pace che deve essere giusta e dunque basata sulla sovranità dell’Ucraina”, ha etto Mattarella che ha parlato delle due sessioni di lavoro della giornata odierna, una basata per l'appunto sull'Ucraina e l'altra sull'Ue. “Sono state due sessioni proficue, abbiamo lavorato bene e con franchezza e credo sia ragionevole sottolineare come al primo posto ci fosse l’Ucraina, che rimane al primo posto dell’agenda europea”, ha affermato il presidente della Repubblica. “Abbiamo ribadito - ha aggiunto - l’esigenza che l’Unione mantenga con determinazione compattezza il sostegno a Kiev”, ha aggiunto ricordando “l’auspicio che si creino condizioni per un processo di pace che deve essere giusta e dunque basata sull’indipendenza dell’Ucraina”. (segue) (Rin)