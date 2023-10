Ue: Mattarella, la ricerca della pace in Ucraina passa da un'Europa baluardo di libertà (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dal dramma attuale dell’Ucraina si apre, tuttavia, una prospettiva di speranza e quella speranza si chiama Unione europea. Nel suo intervento nella prima sessione di lavoro, a quanto si apprende, Mattarella ha rimarcato come la Russia abbia scelto di violare regole di quella convivenza internazionale che aveva contribuito costruire. L'Unione, di contro, appare ancora una volta elemento di garanzia della libertà e dell'indipendenza dei popoli che le appartengono e che desiderano farne parte. Tutto questo rafforza come tema all'ordine del giorno l'allargamento all'Ucraina, ai Balcani occidentali – non scavalcabili in questo processo –, alla Moldova e, quando sarà il tempo, alla Georgia. (segue) (Rin)