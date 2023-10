Ue: Mattarella, la ricerca della pace in Ucraina passa da un'Europa baluardo di libertà (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Su un altro fronte – ma collegato – il presidente Mattarella, nella seconda sessione di lavoro, ha spiegato che la riforma delle istituzioni europee non è più rimandabile, così come il completamento dell’integrazione fra i Paesi, altrimenti il mondo ci lascerebbe indietro. Il capo dello Stato ha parlato di una prova senza appello, senza secondo tempo. C’è la necessità di fare presto, di superare lo stallo, per rendere la comunità europea più forte a livello internazionale, di rivedere in profondità le istituzioni comuni europee per garantire loro maggiore efficacia decisionale. Si tratta – ha ammonito Mattarella – di un lavoro “ambizioso” per cui “serve visione e lungimiranza”. Ma è “un passaggio senza prova d’appello. Non ci sarà un secondo tempo per farlo, il mondo ci lascerebbe indietro”. Questo vuol dire, per il presidente, “non sfuggire alle scelte che si impongono” a meno che non si voglia svuotare “l’Unione di prospettive di protagonismo”. Un tema, quello della riforma delle istituzioni Ue su cui Mattarella è tornato anche nel suo intervento finale con gli altri capi di Stato. “Nei prossimi mesi saranno chiamati al voto 400 milioni di cittadini europei. Tutto questo richiede una riflessione: perché chiamiamo questi elettori a votare, per decidere cosa. Questo esercizio democratico deve ricadere su una struttura Ue che abbia una effettiva capacità di efficacia, di veloci decisioni”, ha detto il presidente. (segue) (Rin)