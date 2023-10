Ue: Mattarella, la ricerca della pace in Ucraina passa da un'Europa baluardo di libertà (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tuttavia, una quadra su queste scelte, come evidenziano anche gli esiti del Consiglio europeo informale di Granada, non è così facile da ottenere, perché le scelte riguardano temi di ampio dibattito, a cominciare dal passaggio dal voto all’unanimità a quello a maggioranza. Non a caso Mattarella, nel suo intervento finale, ha definito “importante l’intesa raggiunta due giorni fa a Bruxelles”, ovvero l'accordo raggiunto dal Comitato dei rappresentanti permanenti (Coreper) in merito al nuovo Patto su migrazione e asilo: un punto di partenza questo, secondo il capo dello Stato, per un rinnovato approccio compatto dell'Ue sui dossier prioritari. Senza dimenticare la necessità di un’effettiva politica estera e di difesa comune, di un Parlamento con autentici compiti decisionali e il completamento dell’architettura finanziaria dell’Unione. Queste parole assumono un peso differente se si considera che siamo alle porte di una tornata elettorale comunitaria che potrebbe ridisegnare il Parlamento Ue. Una politica realmente incisiva rispetto agli impegni davanti a cui si trova l’Ue non è possibile senza un salto di qualità sul fronte dell'integrazione al nostro interno, ha ribadito il presidente Mattarella. “Vogliamo buttar via il lavoro fatto e continuare come se non fosse successo niente negli ultimi quattro anni?”, ha chiosato il presidente della Repubblica. (Rin)