Usa: indagine su moglie del senatore Menendez che ha investito e ucciso un uomo nel 2018

- La procura generale del New Jersey ha chiesto alle autorità della contea di Bergen di consegnare la documentazione relativa ad un incidente autostradale avvenuto nel 2018, che ha coinvolto Nadine Menendez, attuale moglie del senatore democratico Robert Menendez. Lo hanno confermato fonti anonime al “New York Times”. Stando al verbale dell’accaduto, la donna sarebbe stata rilasciata dagli agenti di polizia dopo avere investito e ucciso Richard Koop, 49 anni, a Bogota, in New Jersey. Alla moglie del senatore, con cui all’epoca dell’incidente non era ancora sposata, non sarebbe stato effettuato l’alcol test, né sarebbero stati presi ulteriori provvedimenti. L’incidente, secondo la polizia, sarebbe avvenuto a causa di Koop, il quale avrebbe attraversato la strada senza strisce pedonali sotto l’effetto di alcol e marijuana. L’ufficio del procuratore generale del New Jersey ha quindi chiesto alle autorità della contea di accedere ai documenti, per appurare un accurato svolgimento delle indagini alla luce della dinamica dei fatti. La notizia arriva poco dopo che il senatore Menendez, ex presidente della commissione Esteri, è stato incriminato insieme alla moglie per avere accettato tangenti per centinaia di migliaia di dollari, in cambio di favori politici a beneficio di imprenditori e del governo egiziano. (Was)