Usa: McCarthy smentisce voci su dimissioni dal Congresso, ho ancora molto da fare

- L'ex presidente della Camera dei rappresentanti, il repubblicano Kevin McCarthy, ha smentito le recenti indiscrezioni in merito alle sue possibili dimissioni dal Congresso, affermando invece di essere intenzionato a ricandidarsi nel 2024. Parlando con i giornalisti, McCarthy ha detto che “non mi dimetterò: ho ancora molto lavoro da fare”. Il repubblicano della California, sfiduciato a seguito della mozione presentata dal collega di partito Matt Gaetz, ha anche risposto affermativamente a chi ha chiesto se intenda candidarsi per la rielezione nel 2024. (Was)