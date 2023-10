Niger: Usa verso il riconoscimento del colpo di Stato, a rischio assistenza al Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’amministrazione Biden si sta preparando ad annunciare ufficialmente un colpo di Stato in Niger, più di due mesi dopo che i militari hanno preso il controllo del Paese. Fonti anonime hanno riferito all’emittente “Nbc News” che il governo federale sta ancora lavorando a “come modificare le attuali relazioni con il Niger”, e che non è ancora chiaro come eventuali provvedimenti andranno ad impattare sulla presenza dei diplomatici e dei militari statunitensi nel Paese. Un annuncio ufficiale, secondo le fonti, dovrebbe arrivare entro la prossima settimana. La designazione ufficiale di un colpo di Stato è rilevante, perché il quel caso scatterebbe un meccanismo che andrebbe a ridurre l’assistenza statunitense al Paese, in base alla legge Department of State, Foreign Operations, and Related Appropriations Act. Prima del 26 luglio, in Niger si trovavano più di 1.100 militari Usa, impegnati nell’addestramento delle forze speciali nigerine e a sostenere il governo nel contrasto alle organizzazioni terroristiche. (Was)