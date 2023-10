Difesa:Rauti, "Italia e Malta condividono obiettivi e strategie comuni nel Mediterraneo" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per Rauti "il Mediterraneo allargato è sempre più centrale per gli equilibri internazionali e per la stabilità dell'Europa. Un vero baricentro geopolitico ed un osservatorio privilegiato". Rauti ha poi confermato "la vicinanza del governo e della Difesa italiana a Malta con la quale - ha detto Rauti - stiamo facendo un grande lavoro comune su tanti temi ed ai livelli più alti in un'ottica di ulteriore consolidamento delle relazioni bilaterali e di maggiore interesse nella regione strategica del Mediterraneo". (Res)