Migranti: Delmastro su video Catania, magistrati non sono insindacabili

23 luglio 2021

- È incredibile il ragionamento del presidente dell'Anm Giuseppe Santalucia. “I magistrati sono inamovibili, indipendenti, autonomi, ma non c'è scritto da nessuna parte che sono insindacabili”. Lo ha dichiarato il sottosegretario alla Giustizia, Andrea Delmastro, ospite a “Cinque minuti” in onda questa sera su Rai 1, in riferimento al video di una manifestazione dell’estrema sinistra del 2018, pubblicato dal ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, che vedrebbe coinvolta la giudice di Catania Iolanda Apostolico. (Rin)