Kosovo: fonti stampa, Serbia chiede a Kfor di prendere il controllo del nord

- La Serbia avrebbe chiesto alla missione a guida Nato Kfor di assumere il controllo del nord del Kosovo. Lo riferisce l’emittente televisiva kosovara “Rtk”, precisando di essere in possesso di un documento che gli addetti militari della Serbia avrebbero distribuito nelle loro ambasciate in tutto il mondo. Sempre secondo l’emittente di Pristina, una richiesta di Belgrado alla comunità internazionale, dopo i "recenti sviluppi in Kosovo", è che la Kfor prenda il controllo del Kosovo settentrionale in sostituzione della polizia kosovara. Un’altra richiesta è che venga avviata un’indagine internazionale su quanto accaduto il 24 settembre, quando un conflitto a fuoco tra serbi kosovari e la polizia di Pristina ha portato all’uccisione di un agente di polizia e di 4 persone di etnia serba. Il documento sottolinea inoltre che la Serbia ha come massima priorità il mantenimento della pace e la prevenzione dei conflitti. Per questo motivo, prosegue la richiesta, Kfor dovrebbe farsi carico di tutti gli aspetti della sicurezza e della gestione del nord fino alla creazione delle condizioni per il ritorno al dialogo facilitato da Bruxelles, per l'organizzazione di nuove elezioni nei comuni del nord, per la creazione dell'Associazione dei comuni a maggioranza serba e per la garanzia dell'inclusione e della reintegrazione dei serbi kosovari nella polizia del Kosovo.(Alt)