Kosovo-Serbia: ministra Giustizia di Pristina, Radoicic dovrebbe essere processato da noi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo l’attacco avvenuto lo scorso 24 settembre nel villaggio di Banjska da parte di un commando di persone di etnia serba, che ha ucciso un agente di polizia kosovaro, l’ex vicepresidente della Lista serba (gruppo politico rappresentativo dei serbi del Kosovo) Milan Radoicic “dovrebbe essere processato in Kosovo”. Lo ha dichiarato la ministra della Giustizia kosovara, Albulena Haxhiu, in un'intervista a “Ekonomia Online”. Il 29 settembre scorso, Radoicic aveva ammesso la sua “piena responsabilità” per l’attacco a Banjska e oggi è stato arrestato dalla polizia serba sulla base dell’ordinanza di custodia cautelare fino a 48 ore disposta dalla Procura superiore di Belgrado. Haxhiu ha osservato che “la legislazione locale e le convenzioni internazionali prevedono che il processo contro il terrorista Radoicic si debba svolgere nella Repubblica del Kosovo, perché l’attentato è avvenuto all’interno del suo territorio”. (segue) (Alt)