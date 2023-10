Kosovo-Serbia: Lenarcic, situazione grave, preoccupa aumento militarizzazione serba

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I fatti avvenuti il 24 settembre nel Nord del Kosovo, dove un poliziotto kosovaro è stato ucciso e altri tre feriti, assieme alla confisca di una grande quantità di armi, "è un campanello d'allarme" e indica che la situazione nel Nord del Kosovo è estremamente grave. A dirlo il commissario europeo per la gestione delle crisi, Janez Lenarcic, intervenendo in un dibattito sulle tensioni nella regione alla sessione plenaria del Parlamento europeo di Strasburgo. "L'Ue segue da vicino le indagini in corso e si aspetta che i responsabili siano assicurati alla giustizia e che la Serbia collabori pienamente, anche per prevenire il contrabbando attraverso la linea di confine amministrativa", ha aggiunto Lenarcic. Parallelamente alle indagini, ha spiegato, è importante che sia il Kosovo che la Serbia si astengano da qualsiasi azione che possa aggravare ulteriormente la situazione. "In questo contesto, la retorica di Belgrado in relazione ai fatti del 24 settembre è molto preoccupante, così come il modo in cui è stata osservata la giornata di lutto", per la morte degli assalitori, ha dichiarato. "Ciò che è già chiaro in questa fase, è che questa operazione indica un serio rafforzamento militare e costituisce un'escalation importante, che va contro i ripetuti appelli dell'Ue a non intensificare le operazioni nel nord del Kosovo", ha poi aggiunto. (segue) (Beb)