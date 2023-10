Kosovo-Serbia: Lenarcic, situazione grave, preoccupa aumento militarizzazione serba (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Lo svolgimento rapido di elezioni locali anticipate nel nord del Kosovo – nelle quattro municipalità a maggioranza serbo-kosovara - rimane fondamentale per contribuire a disinnescare le tensioni. L'Ue invita tutti gli attori politici, a tutti i livelli di governo, sia in Kosovo che in Serbia, a impegnarsi in modo costruttivo nel processo che porterà a elezioni locali anticipate", ha chiesto il commissario europeo. "Siamo a un punto cruciale del dialogo facilitato dall'Ue. All'inizio di quest'anno, il Kosovo e la Serbia hanno raggiunto un accordo sul percorso di normalizzazione, che offre una chiara piattaforma per normalizzare le loro relazioni. Gli obblighi derivanti da questo accordo rimangono validi e vincolanti", ha concluso Lenarcic ricordando che le due parti non stanno rispettando gli obblighi previsti dall'accordo di Ocrida. "Vorrei ricordare alle due parti che i loro percorsi europei passano attraverso il dialogo e la normalizzazione. Un'ulteriore escalation avrà un impatto molto negativo sui loro percorsi europei, nonché sulla stabilità e sulla sicurezza della regione dei Balcani occidentali". (Beb)