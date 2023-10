Bosnia: polizia Federazione, verificheremo informazioni su consegna armi a Radoicic (Lista serba)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il direttore della polizia della Federazione della Bosnia Erzegovina (entità croata e musulmana del Paese), Vahidin Munjic, ha dichiarato che saranno verificate le informazioni secondo cui l'ex vicepresidente del partito Lista serba (gruppo politico rappresentativo dei serbi del Kosovo) Milan Radoicic si sarebbe procurato armi, munizioni e ordigni esplosivi dalla città bosniaca di Tuzla per poi nasconderli in edifici abbandonati e boschi nel territorio del Kosovo. "L'Amministrazione federale della polizia intraprenderà le attività legate alla verifica delle accuse, formulate dalla procura serba di Belgrado, secondo cui Radoicic si è procurato armi e munizioni dalla città di Tuzla dal gennaio al settembre di quest'anno", ha dichiarato Munjic al portale "Klix", sottolineando che saranno chieste alla Serbia "informazioni ufficiali su come si è arrivati a questa conclusione". Su Radoicic, accusato di essere il capofila del gruppo che ha provocato il conflitto a fuoco del 24 settembre nella città di Banjska, in Kosovo, pendono le accuse di associazione a delinquere, produzione, detenzione, porto e traffico illegali di armi da fuoco e sostanze esplosive e gravi crimini contro la sicurezza generale. (Seb)