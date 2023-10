Kosovo: Rojc (Pd), governo invii rappresentante speciale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo italiano valuti l'invio di un rappresentante speciale nei Balcani con l'incarico di facilitare una mediazione tra Belgrado e Pristina, a supporto dell'opera che sta svolgendo l'Unione europea. Lo chiede la capogruppo del Partito democratico (Pd) nella commissione Politiche europee del Senato, Tatjana Rojc, con un’interrogazione a risposta orale in commissione Esteri, alla luce delle crescenti tensioni tra Serbia e Kosovo. Secondo Rojc, è necessario “scongiurare la deflagrazione di un conflitto locale che minaccia di trasformarsi in una crisi internazionale". "Gli interessi preminenti dell'Italia per la stabilizzazione dei Balcani e l'importante impegno delle Forze armate italiane dislocate in Kosovo nell'ambito del contingente Kfor – rileva Rojc – impongono al nostro Paese un adeguato protagonismo diplomatico nell'area". Nel documento, firmato anche dai colleghi Alfieri, Malpezzi, La Marca, Giacobbe, Furlan, Cristina Tajani, Zampa, Crisanti, Camusso, Nicita, Lorenzin, Parrini, Rando, Irto, Fina, D'Elia, Zambito, Verducci e Valente, la senatrice chiede anche "quale sia il giudizio del governo sull'atteggiamento della Russia nell'ambito della crisi serbo-kosovara e quali siano le relative iniziative in corso per bilanciare l'influenza russa nei Balcani, verosimilmente interessata a destabilizzare un'area strategica per gli interessi italiani ed europei, già in equilibrio molto precario". (Res)