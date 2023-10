Serbia-Kosovo: Brnabic incontra capo Unmik, Pristina ha usato in "modo tendenzioso" attacco a Banjska

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli eventi del 24 settembre nella città di Banjska, nel nord del Kosovo, sono stati "usati e abusati in modo tendenzioso" dai rappresentanti delle autorità e da alcuni media di Pristina allo scopo di diffondere disinformazione e mezze verità. Lo ha detto la premier serba, Ana Brnabic, nell'incontro con la rappresentante speciale del segretario generale e capo della missione delle Nazioni Unite in Kosovo (Unmik) Caroline Ziadeh. Come ha riferito l'agenzia di stampa "Fonet", Brnabic ha sottolineato che Belgrado ha "costantemente e persistentemente" messo in guardia contro la "brutalità, la violenza e la discriminazione" a cui è esposta da tempo la popolazione serba e quella non albanese nel territorio del Kosovo, che secondo la premier serba "hanno portato all'escalation e al tragico evento". Ziadeh ha detto che la cosa più importante è che la Serbia si impegni "per la pace, la stabilità e il dialogo" e ha sottolineato che la missione dell'Unmik rimane coerente nell'attuazione del suo mandato in conformità con la risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. (Seb)